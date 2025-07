USA:n edustaja: Israel ja Syyria hyväksyneet aselevon

Israel on tehnyt tällä viikolla ilmaiskuja Syyriaan. Israel on sanonut puolustavansa druusiyhteisöä.

Israel ja Syyria ovat suostuneet aselepoon, kertoo Yhdysvaltain Syyrian-edustaja Tom Barrack. Aselepoa tukevat myös alueelliset toimijat, kuten Turkki ja Jordania.

Yhdysvaltain Syyrian-edustajan mukaan sekä Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu että Syyrian väliaikainen presidentti Ahmed al-Sharaa ovat hyväksyneet aselevon.

Barrack kehotti viestipalvelu X:ssä julkaisemassaan viestissä myös druuseja, beduiinieja sekä sunneja laskemaan aseensa.

Israel on tehnyt tällä viikolla ilmaiskuja as-Suwaydan alueelle sekä Syyrian pääkaupunkiin Damaskokseen ja sen lähistölle. Israel on esiintynyt druusien suojelijana Syyriassa, vaikka sen on arveltu pyrkivän ennemminkin edistämään omia tavoitteitaan kylvämällä sekasortoa maassa.

Syyria on kritisoinut Israelia iskuista. Syyrian presidentinkanslia sanoi Israelin toimien vaikeuttavan alueen tilannetta ja johtavan vain lisäkaaokseen.

Niin ikään Yhdysvallat on sanonut vastustaneensa Israelin iskuja Syyriaan. Lisäksi EU ja YK:n pääsihteeri Antonio Guterres ovat tuominneet Israelin iskut.

Väkivaltaisuudet jatkuneet viikon

Beduiiniheimot ja druusitaistelijat ovat ottaneet yhteen viikon ajan Etelä-Syyriassa. Myöhemmin myös Syyrian hallinnon joukot osallistuivat taisteluihin. Beduiiniheimot ovat liittoutuneet Syyrian islamistijohtoisen hallinnon kanssa.

Alueelle saatiin keskiviikkona aikaan aselepo, minkä jälkeen Syyrian asevoimien sotilaat alkoivat vetäytyä as-Suwaydasta. Myöhään torstaina Syyria kuitenkin syytti druusitaistelijoita aselevon rikkomisesta.

Presidentinkanslia sanoi lausunnossaan, että druusiryhmittymät rikkoivat aselepoa kohdistamalla kauhistuttavaa väkivaltaa siviilejä vastaan.

Väkivaltaisuudet puhkesivat as-Suwaydan alueella viime viikonloppuna. Väkivaltaisuuksissa on Syrian Observatory for Human Rights -tarkkailujärjestön (SOHR) mukaan kuollut yli 600 ihmisiä.

Lähes 80 000 siviiliä on joutunut jättämään kotinsa Etelä-Syyrian väkivaltaisuuksien vuoksi, kertoi YK:n Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö perjantaina.

Israelin ulkoministeri Gideon Saar ilmoitti perjantaina, että as-Suwaydaan lähetetään kiireellistä humanitaarista apua druuseille. Kahden miljoonan sekelin eli noin puolen miljoonan euron arvoinen apupaketti sisältää ulkoministeriön mukaan ruokapakkauksia ja lääkintätarvikkeita.