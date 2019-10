Erdogan uhkasi päästää jopa 3,5 miljoonaa pakolaista Eurooppaan, jos hyökkäykset tuomitaan – Maria Ohisalo: "Varautumissuunnitelmia päivitetään jatkuvasti"

Turkin presidentin Erdoğanin uhkaus lähettää pakolaisia Eurooppaan, jos EU määrittelee Turkin hyökkäyksen Syyriaan miehitykseksi, Maria Ohisalo pitää erittäin vakavana.



– Siviilit ovat siellä vaikeassa tilanteessa ja heitä käytetään tässä nyt tietyllä tavalla aseena. Vaikea paikka jossa eurooppalaisten valtioiden täytyy yhdessä pystyä toimimaan. Näitä ihmisiä on autettava. Oikeusvaltioiden on turvattava se perusoikeus, että turvapaikanhaku on kaikille mahdollista, sanoo Ohisalo.



Eurooppalaisten jäsenvaltioiden on mietittävä yhteisisä keinoja, painottaa sisäministeri.



– Seurataan nyt tilannetta aktiivisesti ja käydään keskusteluja. Varmasti joka jäsenvaltiossa on omat varaussuunnitelmansa ja sitten EU-Turkki sopimus on oma ulkopoliittinen kysymyksensä, hän muistuttaa.



Suomella suunnitelma olemassa



Erdoğan on uhannut päästää jopa 3,5 miljoonaa pakolaista Eurooppaan.



Maria Ohisalon mukaan Suomessakin ollaan varauduttu siihen, että maahaan mahdollisesti saapuisi iso määrä ihmisiä.



– Suomi on tietysti vuodesta 2015 ja 2016 oppinut paljon ja varautumissuunnitelmia on päivitetty. Viranomaisilla on valmius siihen, jos enemmän ihmisiä tulisi. Totta kai se asettaa järjestelmälle omat haasteensa sitten mutta Suomi ei voi näistä velvoitteista luistaa, Ohisalo toteaa.



Minkälaiset ovat Suomen suunnitelmat?



– Poliisi, maahanmuuttoviranomaiset ja rajavartiolaitos ovat yhdessä muun muassa harjoitelleet erilaisia tilanteita. Näitä varautumissuunnitelmia jatkuvasti päivitetään uudenlaisten riskien näkökulmasta. Esimerkkinä vastaanottokeskusjärjestelmä on kunnossa ja ylipäätään ihmisten rekisteröitymiseen liittyvät kysymykset, Ohisalo kertoo.



Suomi sitoutunut lapsen oikeuksien sopimukseen



On myös mahdollista, että Syyrian Al-Holin leiristä palaa Suomeen suomalaisia naisia ja lapsia, jos kurdit päättävät avata leirin. Hallitus on korostanut, että se ei aktiivisesti hae ketään leiristä Suomeen. Ohisalo muistuttaa, että Suomi on sitoutunut YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen.