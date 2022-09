Suomessa asuva Anastasia kertoo, miltä kotimaan käymä sota tuntuu: "Syyllisyyden tunne oli sisälläni"

Sen jälkeen Venäjän aggressio on kasvanut. Ensin vuonna 2014 Venäjä valtasi Ukrainalta Krimin ja nyt helmikuussa Venäjä hyökkäsi Ukrainaan useista eri suunnista.

Trizna on vastustanut sotatoimia jokaisella kerralla.

Kysely: Liki viidennes venäjänkielisistä hyväksyy sotatoimet

Venäjänkielisten kotouttamista edistävän Culture-säätiön teettämän kyselyn mukaan 64 prosenttia Suomessa asuvista venäjänkielisistä on Triznan kanssa samaa mieltä, eikä pidä sotaa oikeutettuna.

– Ympäri maailmaa ja myös kantasuomalaisia on tietty määrä, jotka ovat sitä mieltä, että (Vladimir) Putin yrittää nyt pelastaa maailmaa. On ihan luonnollista, että venäjänkielisessä ryhmässä on tietynlainen jako, hän sanoo.