Suomessa venäjänkieliset ovat kohdanneet rajuakin vihapuhetta Ukrainan sodan syttymisen jälkeen – "Ei me voida olla piilossa tai olla puhumatta"

– Erityisesti Itä-Suomessa, missä on paljon venäläistaustaisia työpaikoilla. Monilla työpaikoilla on sodan jälkeen lähtenyt aamut siitä, että suomalaisilta työkavereilta on kysytty, että "vihaatteko te nyt meitä", Sinkko kertoo.

Venäjänkieliset kotoisin monista eri maista

Uzbekistanista kotoisin oleva Suvi Nyström kertoo, ettei ole aristellut venäjän kielen käyttämistä. Nyström on syntynyt entisessä Neuvostoliitossa ja muuttanut Suomeen vuonna 1994, ja hänellä on sekä Suomen että Venäjän kansalaisuus.

Sodan syttyminen oli Nyströmille shokki. Hänellä on paljon sekä ukrainalaisia että venäläisiä ystäviä, ja heille venäjä on yhteinen kieli.

"Venäjänkielisyys ei tee sinusta pahaa ihmistä"

– Ei se kieli tee meistä sitä, että olisimme (Venäjän presidentti Vladimir) Putinin kannattajia tai että me haluaisimme sotaa. Päinvastoin, me olemme rauhan puolella, Nyström sanoo.

– Jos olet venäjää puhuva tai venäjänkielinen, se ei tee sinusta pahaa ihmistä. Olemme oikeutettuja puhumaan niitä kieliä, mitä haluamme. Ei me voida olla piilossa tai olla puhumatta tai syyllistää itseämme siitä, mitä nyt on tapahtumassa, Nyström sanoo.

Myös järjestöt ovat saaneet kritiikkiä

Suomi–Venäjä-seura on poliittisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö, joka tekee kulttuurien välistä yhteistyötä ruohonjuuritasolla. Sekin on nyt saanut kielteistä palautetta.

– Meidän järjestön tehtävän on moni ymmärtänyt väärin. On ajateltu, että se tukisi Venäjän hallintoa tai saisi sieltä rahoitusta. Näin ei ole ollut koskaan, Sinkko sanoo.

Cultura-säätiölle on tullut yksittäisiä paheksuvia viestejä siitä, kuinka he toimivat venäjänkielisten kanssa. Samoin kritiikkiä on tullut venäjänkielisen kulttuurin edistämiseen myönnetyistä apurahoista. Myös Cultura-säätiö on tuominnut jyrkästi Venäjän toimet.