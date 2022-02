Suomessa ajetaan nyt vanhemmilla autoilla kuin koskaan – täältä löytyvät kaikkein iäkkäimmät kiesit

– Viime vuosina Suomessa on ensirekisteröity vain noin 18 uutta autoa tuhatta asukasta kohti. Vaikka autokannasta on samaan aikaan kierrätetty ennätysmäärä vanhoja autoja, kannan keski-ikä on kasvanut, kertoo Autoalan Keskusliiton toimitusjohtaja Pekka Rissa tiedotteessa.