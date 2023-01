Alle kymppitonnin autoja on Suomen autokannasta noin puolet – lähes joka toisessa kotitaloudessa yli 15 vuotta vanha auto

MTV Uutiset Live kertoo ja näyttää kun tapahtuu. Se on toimitus, joka elää uutispäivää kanssasi.

Suomen autokannan keski-ikä kohosi viime vuoden lopulla jo 12,9 vuoteen . Mikäli laskuista jätetään pois museoautot, on keski-ikä siltikin 12,5 vuotta. Viimeisten kymmenen vuoden aikana Suomen autokannan keski-ikä on noussut kahdella vuodella.

Keski-iän nousua selittävät ennen kaikkea matalaksi jääneet ensirekisteröintiluvut. Suomessa myytiin viime vuonna alle 82 000 uutta henkilöautoa, mikä on vähemmän kuin lähes 30 vuoteen.

Alle kymppitonnin autojen osuus on noin puolet koko autokannasta

Kalenoja kaivoi MTV Uutisten pyynnöstä dataa siitä, minkä arvoisilla autoilla Suomessa ajetaan. Kävi ilmi, että arvoltaan alle 10 000 euron autoja on Suomen autokannasta noin puolet. Lisäksi noin joka toisessa kotitaloudessa on yli 15 vuotta vanha auto.

Minkä arvoinen on keskiverto tieliikennekäytössä oleva auto? Mitä haittaa siitä on, että myös autojen keskimääräinen romutusikä on noussut? Katso Kalenojan haastattelu artikkelin yläpuolella olevalta videolta.