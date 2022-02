Auton polttoainelasku kuriin muutaman tonnin sijoituksella – valtiolta tuhannen euron tuki

Hintaan vaikuttaa muun muassa se, kuinka suuren kaasusäiliön haluat auton takakonttiin. Yleisin on 75 litran kokoinen säiliö, jossa on 12 kiloa kaasua 200 baarin paineessa. Sillä ajaa noin 300 kilometrin matkan.

Oulun seudulla kiinnostusta ovat lisänneet uudet kaasutankkausasemat, joita on Ruskon jätekeskuksen lisäksi Oulun Limingantullissa ja Kaakkurissa sekä 4-tien varressa Temmeksellä.

Auto pitää työn jälkeen muutoskatsastaa. Samassa yhteydessä Traficom tilittää muutostuen. Tukea on päätetty jatkaa vuoden alusta ainakin kahdella vuodella.

– Kaikilla ei ole varaa hankkia uutta ja kallista sähköautoa, vaan bensiiniautoja muutetaan kaasulla toimivaksi. Kaasulla liikuttaessa polttoainekustannus on noin euron litralta, Somervalli kertoo.

Hän esittelee huoltokäynnillä olevaa Aune Hinkulan vuosimallin 2010 Skoda Octaviaa, johon muutostyö tehtiin vuonna 2019. Lieriömäinen kaasusäiliö on sijoitettu peräkonttiin vasten takapenkin selkänojia.

– Säiliö on valmistettu Puolassa ja moottoritilaan asennettavat injektorit ja kaasun painetta säätävät laitteet on tehnyt italialainen Landi Renzo. Niitä tuo maahan Terragas Finland Oy, joka tarjoaa myös asentajille koulutusta. Lisäksi kaasulaitteita asentavilla korjaamoyrittäjillä on whatsapp-ryhmä, jossa vaihdamme tietoa, Somervalli sanoo.