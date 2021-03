Suomessa 640 uutta koronatartuntaa

Tartuntamäärät ovat viikkotasolla tarkastellessa lievässä nousussa. Viikossa koronatartuntoja on kertynyt 4862, edellisen seitsemän päivän aikana niitä oli 4741. Kahdessa viikossa on sairastunut yhteensä 9603 ihmistä.

Ylivoimaisesti korkein ilmaantuvuusluku on edelleen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) alueella, jossa on viimeisten kahden viikon aikana todettu lähes 345 tartuntaa sataatuhatta asukasta kohden.

Seuraavaksi suurin luku on Varsinais-Suomen 259. Pienin ilmaantuvuusluku on Keski-Pohjanmaalla (14,2).

Koko maan ilmaantuvuusluku on nyt 171,8.

Kokoontumisrajoitukset jatkuvat Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa

Lounais-Suomen aluehallintovirasto (avi) on päättänyt jatkaa yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten osallistujamäärän rajoittamista Varsinais-Suomen ja Satakunnan kuntien alueilla.

Kokoontumisrajoitukset pidetään ennallaan, koska epidemiatilanne on vaikeutunut erityisesti Varsinais-Suomessa, avi perustelee päätöstään tiedotteessa. Satakunnassa tilanne on tällä hetkellä hieman aiempaa parempi, mutta riski epidemian nopealle leviämiselle on avin mukaan edelleen suuri.