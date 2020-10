Suomessa on todettu kahdessa viikossa lähes 2100 uutta koronatartuntaa – sairaalapotilaiden määrä kasvaa, mutta huomattavasti tartuntamääriä hitaammin

Sairaalahoidossa on koronaviruksen aiheuttaman taudin vuoksi 37 ihmistä, mikä on kuusi enemmän kuin keskiviikkona. Tehohoidossa on viisi ihmistä. Heidän määränsä on pysynyt samana kuin keskiviikkona.Suomessa ei ole raportoitu uusia koronaviruksen aiheuttamaan tautiin liittyviä kuolemantapauksia. Yhteensä koronavirukseen liittyviä kuolemantapauksia on Suomessa raportoitu 346.