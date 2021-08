Suomessa on todettu 574 uutta koronavirustartuntaa – suurin ilmaantuvuus Husin alueella, sairaalahoidossa on 98 koronapotilasta

Viimeisten kahden viikon aikana on raportoitu 9 510 tartuntaa, mikä on 207 tartuntaa vähemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Kaikkiaan tartuntoja on pandemian alusta alkaen todettu maassamme 123 635.

Suomessa koronaviruksen vuoksi sairaalahoidossa on 98 ihmistä, joista tehohoidossa 23. Sairaalahoidossa olevien määrä on laskenut maanantaista kolmella. Tehohoidossa on sama määrä ihmisiä kuin maanantaina.