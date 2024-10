Suomen ja Yhdysvaltain kaksoiskansalainen Anna odottaa vaaleja pelokkaana: "Ihmiset eivät uskalla laittaa kylttejä pihoilleen"

Suomalainen Anna Kihlström on asunut Yhdysvalloissa lähes 15 vuotta ja on todistanut maan poliittisen ilmapiirin muuttumista.

Viime vuosien aikana Yhdysvallat on jakautunut entistä vahvemmin kahteen leiriin, ja tämä näkyy erityisen selvästi vaalien lähestyessä.

Vaalit puhuttavat kotona ja koulussa

– Lapsenikin ovat kiinnostuneita vaaleista tällä kertaa, mikä on uutta, hän kertoo.

– Tiedetään, mikä on mahdollista, ja se tekee tilanteesta vieläkin pelottavampaa. Täällä pidätetään henkeä tällä hetkellä.

Maan turvallisuus ja kahtiajako huolettavat

– Aseellinen väkivalta on täällä aina läsnä, ja se mietityttää entistä enemmän.

Lisäksi hän on erityisen huolissaan naisten kehollisesta itsemääräämisoikeudesta, joka on ollut näkyvästi esillä presidentinvaalien väittelyissä. Kihströmillä on myös 6-vuotias tytär.