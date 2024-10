Amerikkalaisnuoret vastasivat MTV:lle, millaisen presidentin he haluaisivat – Trump sai paljon tukea: "Haluan jonkun, joka ottaa ohjat käsiinsä"

MTV kysyi nuorilta New Yorkin Bronxissa, millainen olisi heidän mielestään hyvä presidentti. New York kaupunkina ja osavaltiona on ollut totutusti demokraateille taipuva.

New Yorkin osavaltio on viimeksi kääntynyt presidentinvaaleissa republikaaneille vuonna 1984, kun Ronald Reagan voitti New Yorkin.

Paikallispolitiikan puolella Bronxissa on New Yorkin kaupunginvaltuustossa kahdeksan jäsentä, joista vain yksi on republikaani.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Bronxilaisten nuorten keskuudessa Donald Trump sai silti paljon tukea ja ymmärrystä.

"Biden vain relaa"

16-vuotiaan Oscar Gorezin mielestä hyvä presidentti ei aiheuta konflikteja ja pitää eri yhteisöt turvassa. Hänen mielestään kumpikaan ehdokkaista, Kamala Harris tai Trump, ei ole oikeassa mielentilassa ollakseen presidentti. Mutta jos hän voisi äänestää, hän äänestäisi Trumpia.

– Meillä oli asiat paremmin silloin, kun hän oli presidentti. Meillä oli ongelmia, mutta jos katsoo Yhdysvaltoja nyt sen jälkeen, kun Joe Bidenista tuli presidentti, asiat ovat paljon huonommin, Gorez sanoo ja lisää, että hänen vanhempansa ovat nyt paljon stressaantuneempia kuin Trumpin aikana.

Brian Arias, 17, tietää, että suurin ongelma nyt on paha inflaatio.

– Haluan jonkun, joka ottaa ohjat käsiinsä ja jolla on kokemusta, hän sanoo.

– Jos voisin äänestää, äänestäisin Trumpia, hänellä on kokemusta. Elämisen hinta oli parhaimmillaan, kun Trump oli presidentti. Sitten Bidenista tuli presidentti ja hinnat nousivat.

Arias sanoo pitävänsä myös joistain asioista, mitä Harris on sanonut, mutta hän pitää silti enemmän Trumpista.

Presidentin pitää antaa ihmisille, mitä he tarvitsevat, sanoo 16-vuotias Darrell Mable.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Esimerkiksi kodittomat, heitä pitää auttaa.

Mable sanoo, että Trump sai Yhdysvallat pandemian läpi ja muutenkin hän piti langat käsissään.

– Biden ei tee paljon mitään, tuntuu, että hän vain relaa. Tai niin minusta tuntuu, mutta enhän minä tiedä.

Tytöt tukevat Harrisia

Myös 15- ja 18-vuotiaat sisarukset Hayla ja Madina Mohammed pitävät rehellisyyttä tärkeänä ominaisuutena.

– Joku, joka oikeasti välittää ihmisistä, niin kuin Kamala, Hayla sanoo.

Isosisko Madina on samoilla linjoilla.

– Hänen pitäisi välittää ihmisistä ja pitää huolta, että ihmisillä on kaikki hyvin.

Hayla sanoo myös, että tietää Trumpin valehtelevan paljon.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Minä tuen Kamalaa, enkä pelkästään sen takia, että hän on nainen, jo äänestysikäinen Madina sanoo.

Sisarukset sanovat, että heidän kaveripiirissään Harris saa paljon tukea.

Harris vähemmistöjen puolella

Abraham Lincoln, Franklin D. Roosevelt, Barack Obama, luettelee 17-vuotias Marcos Valeria, kun hän miettii hyviä presidenttejä.

– Presidentti, joka miettii ihmisiä, keillä menee huonosti tässä maassa eikä heitä, jotka pärjäävät.

Jos kyse olisi pelkästä taloudesta, Valoria äänestäisi Trumpia. Hän täyttää pian 18.

– Mutta jos Kamala Harris voi parantaa meidän vähemmistöjen asemaa tässä maassa, hän voi suostutella ihmisiä puolelleen.

13-vuotias Jason Kirkland toivoo presidentiltä rehellisyyttä ja apua koko maan ongelmiin, kuten terveydenhuoltoon.

– Jos et ole rehellinen presidentti, et ole oikea presidentti.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Tasa-arvo ja samaistuttavuus tärkeää

Karisma ja empatia ovat presidentin tärkeimmät ominaisuudet, sanoo puolestaan 17-vuotias Mamadu Cante.

– Presidenttien pitää myös ymmärtää väestörakennetta ja mistä se koostuu.

– Kaikki ihmiset ovat toki erilaisia, mutta näinä vaikeina aikoina meidän pitää pitää yhtä, hän lisää.

14-vuotiaan Chris Nunezin mielestä presidentin pitäisi kohdella ihmisiä tasa-arvoisesti. Hän myös toivoo, että presidentti olisi samaistuttava ja käyttäytyisi kuin tavallinen ihminen eikä vain kuin valtion keulakuva.

– Miten minä voisin luottaa hyvinvointini presidentille, jos en voi samaistua häneen mitenkään, tai ymmärtää hänen agendaansa.

20-vuotias Nigel Dreher korostaa myös rehellisyyttä ja sitä, että Yhdysvaltojen presidentillä on paljon valtaa ja vastuuta.

– Siinä on paljon lautasella, kaikki osavaltiot, joten tarvitsemme jonkun luotettavan.

Dreher saa 20-vuotiaana jo äänestää, mutta hän ei ole päättänyt ehdokastaan. Hän tietää, että jotkut inhoavat Trumpia, jotkut pitävät hänestä todella paljon.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– En halua, että muiden mielipiteet vaikuttavat minuun.

On mainittava, että Yhdysvalloissa yleinen käsitys on, että taloudella meni paremmin Trumpin aikana, ja monet uskovat inflaation alkaneen vasta Bidenin presidenttikaudella. Trumpin aikana nähtyyn talouskasvuun vaikutti kuitenkin myös Obaman hallinnon politiikka, ja Bidenin ajan inflaatio johtui suurelta osin pandemiasta.

Amerikkalaisilla äänestäjillä on usein taipumus liittää nykyiset taloudelliset olosuhteet suoraan istuvaan presidenttiin riippumatta aiempien hallintojen myötävaikuttavista tekijöistä.