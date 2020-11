Suomen Yrittäjien Pentikäinen huolissaan yksinyrittäjien tuesta – kymmenettuhannet kertovat pohtivansa toiminnan lopettamista: "Hämmentää ja huolestuttaa"

– Monella yrittäjällä on edessään totuuden hetki, toteaa Pentikäinen MTV Uutiset Liven haastattelussa.

Hänen mukaansa 9 prosenttia kaikista Suomen yrittäjien jäsenistä on kertonut pohtivansa yritystoiminnan lopettamista. Tämä tarkoittaa arviolta 30 000 yrittäjää.

– Aina on yrittäjiä, jotka pohtivat toiminnan lopettamista, mutta nyt heitä on tuplamäärä normaalioloihin verrattuna, Pentikäinen sanoo.

Yrittäjät haluavat hallitukselta lisää toimia

Pentikäisen mukaan yrittäjät ymmärtävät hyvin, että tautitilanne Suomessa pahenee ja toimia on tehtävä. Hän kuitenkin korostaa, että meneillään on monelle yrittäjälle vuoden tärkein sesonki ja siksi turvallisuuteen on panostettu voimakkaasti.