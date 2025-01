Suomen urheilujätti paljasti: Iso painonpudotus – sitten irtosi huikea runo

Judojärkäle Martti Puumalainen paljasti pudottaneensa reilusti painoa. Häneltä irtosi myös huikaisevan luokan riimittelyä Vuoden urheilijaa puntaroidessa.

Martti Puumalainen oli voittanut judossa yli 100-kiloisten Euroopan mestaruuden 2023, ja hänen vaiheillaan oli jopa mitaliodotuksia Pariisin olympialaisiin 2024. Leikki viiden renkaan kisoissa päättyi kuitenkin lyhyeen. Puumalainen hävisi Pariisissa heti ensimmäisen ottelunsa taivuttuaan toisen kierroksen matsissa Azerbaidzhanin Ushangi Kokaurille.

Pettymys oli suomalaisjärkäleelle raskas, mutta enää hän ei sitä mielensä syövereissä pyörittele.

– Keskitytään tulevaan. Turha sitä on enää miettiä. Se on ollutta ja mennyttä. Uskotaan, että tästä vuodesta tulee paljon parempi, Puumalainen jutteli Urheilugaalassa Helsingissä.

Miehen isoimpia tavoitteita tälle vuodelle ovat huhtikuiset EM-kilpailut, kesäkuiset MM-kisat ja heinäkuun vaihteessa käytävät sotilaiden MM-karkelot. Suurmittelöitä riittää.

"Aina hyvä merkki"

Juhliiko Martti Puumalainen jälleen tänä vuonna?IMAGO/PanoramiC/ All Over Press

Puumalaisella on syytä optimismiin. Hän kyllä kärsi syksyllä takareiden revähdyksestä, "mutta se oli ihan pikkukeissi". Hiljattain sekä Japanissa että Itävallassa leireilleellä suomalaisella on mennyt viime ajat hyvin.

– Fiilis on korkealla ja on ilo mennä treenaamaan tällä lailla terveenä.

Puumalainen kertoi ilahtuneena treeneistään Itävallassa, josta hän palasi Suomeen viime viikon lauantaina.

– Sain tehtyä hyvin heittoja. Minusta ei tehty hirveästi pisteitä treeneissä, niin se on aina hyvä merkki.

– Alussa jaksoi paremmin ja lopussa vähän vähemmän, niin ihan normaali leiri.

Kymmenisen kiloa painoa alas

Isoimmat treenikaverit olivat Itävallassa Puumalaisen mukaan noin 150-kiloisia eli oikein isoja karjuja. Mies on sen sijaan pudottanut itse reilusti painoaan.

– Ajattelin, jos saisi parempaa liikettä vastustajiin nähden, jaksaisi paremmin ja olisi nopeampi. Minun mielestäni se on mennyt ihan nappiin. Samalla on silti pystynyt puntilla nostamaan tuloksia. Se kertoo kyllä kaiken, miten treeni on kulkenut viime aikoina.

Puumalaisen eilinen treenin jälkeinen paino oli ollut 125 kiloa.

– Se on tietty vähän alhainen. Jossain 127:ssä on varmaan normaalipaino. Kun aloitin treenit taas syksyllä, minulla oli 135 yhdessä kohtaa. Ihan hyvä määrä on tullut alaspäin.

Nykyistä painoaan Puumalainen pitää sopivana.

– Jos tässä pysyisi, olisi jees. Jos vähän laskee, ei ole ongelma. Nousta ei tarvitse.

Runo

Ja sitten. Verbaalinen crème de la crème.

Puumalainen yllätti vastauksellaan, kun häneltä kysyi suosikkia Vuoden urheilijaksi.

– Minulla on itse asiassa hyvä vastaus tähän. Olen pienen runon päässäni pähkäillyt top-kolmesta.

Puumalainen antoi tulla luetellen urheilijat omasta lajistaan judosta, jalkapallosta sekä jääkiekosta.

– Kysymyshän on aika paha, vahvoilla varmasti Luukas Saha. Vielä on voittaja hukas, olisko se sittenkin Hradeckyn Lukas? Voittajalla oli ehkä Panthersin voitonjuhlissa lystiä, juhliikohan tänään toista pystiä? Puumalainen riimitteli viitaten lopuksi Aleksander Barkoviin.

– Siinä oli minun kolmen kärkeni.