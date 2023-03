Kuvaan olympiavoittajan kanssa – Suomipop-tähti loksautti leuat avauskisassaan: "Miten sinä noin pystyit vetämään?"

View this post on Instagram

"Tuli ihmettelyä ja sen jälkeen tuli lisää ihmettelyä"

– Isommat maat huutelevat meille, ja heitettiin just läppääkin, että ne painelevat isoilla rekoillaan ja on kunnon anturaa mukana. Me laitamme kaikki munat yhteen koriin, hyppäämme pieneen pakettiautoon ja laitamme sinne kelkat päällekkäin. Naurua se aiheuttaa, mutta niin pitkään kuin kisoissa pärjäämme, kaikki on ihan hyvin, Saarinen veistää.