Suomen urheilun poikkeuksellinen menestystarina hakee huipennusta: "Vain yksi puuttuu"

Lajiyhteisönsä kannalta varsin pienessä maassa on lyhyessä ajassa tehty melkoisia venymisiä. Vauhti on yllättänyt itsekin EM-pronssia urallaan otelleen Draksicinkin.

Suomalaista huippujudoa

Puumalainen ja Draksic painottavat tiimityötä, joka on Suomen pienen judomaajoukkueen ainoa edellytys menestyä. Slovenialaisvalmentaja on saanut judoliitolta projektilleen täyden tuen.

Sen avulla suomalainen judovalmennus on saatu keskitettyä yhteen paikkaan urheiluakatemia Urhean tiloihin Helsinkiin. Toinen iso resursseja syövä asia ovat 150–200 ulkomaanharjoituspäivää, joita huipulle pääseminen vaatii. On mentävä sinne, missä muut maailman huiput ovat.

– Näen, että se on isosti joukkueasia – ”Roki” tietty siinä kapellimestarina. On hyvä valmentaja saatu ja hyvät taustatuet liitosta ja Olympiakomitean kautta. Jengi pystyy satsaamaan judoon, ja sitten meillä on upea joukkuehenki, Puumalainen luettelee menestyksen taustoja.

Olympialaiset kuin mikä tahansa turnaus

– Kyllähän se on myönnettävä, että tämä on siisti kokemus. Neljä vuotta tähän on tähdätty, mutta en mitään stressiä ota. Menen positiivisen kautta, että tämä on hieno mahdollisuus. Yksi matsi kerrallaan, ja päivän päätteeksi tiedetään sitten, miten menee, Puumalainen painottaa.