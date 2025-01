Suomen urheilulegendalta jäätävä reaktio Vuoden urheilija -ehdokkaaseen

Painilegenda Pertti Ukkola reagoi jäätävällä tavalla e-urheilija Aleksi "Aleksib" Virolaisen Vuoden urheilija -ehdokkuuteen.

Kreikkalais-roomalaisen painin olympiakullan, maailmanmestaruuden ja Euroopan mestaruuden 1970-luvulla voittanut Pertti Ukkola matkusti Urheilugaalaan Helsinkiin kahden muun urheilulegendan kanssa. Autokuntaan kuuluivat myös hiihtosuuruus Juha Mieto ja ampumahiihtoikoni Heikki Ikola.

– Koko matka puhuttiin kovasti urheilusta. Sanotaan, että voitelusta enimmäkseen puhuttiin, kun hiihtomiehiä ovat molemmat, Ukkola kiteytti.

Mieto valotti, että puhe koski paljon "ampumahiihdon valtavaa nousua": sinivalkoiset urheilijat ovat menestyneet tällä kaudella maailmancupissa väkevällä tavalla.

Juha Mieto poseerasi peukalot pystyssä Urheilugaalassa.Lehtikuva

"Eihän siinä ole sanansijaa"

Laajoissa silmänaloissa suomalaisella urheilulla ei ole mennyt vahvasti. Esimerkiksi olympialaisista ei tullut viime vuonna Pariisissa historiallisesti mitalin mitalia.

Ukkola ei kierrellyt ruotiessaan edellistä sinivalkoista urheiluvuotta.

– Se oli huono, eihän siinä ole sanansijaa. Kyllä määrä on niin pieneen kutistunut. En ota joukkueurheiluun kantaa, mutta yksilöurheilussa mahdollisesti menestyvät ovat yhden käden sormissa. Se on aivan liian pieni määrä tällaiselle urheilumaalle.

Syitä on monia, mutta Ukkola haluaa nostaa tikunnokkaan harjoittelun.

– Sitä ei ymmärretä. Se täytyy tehdä aika lailla tosissaan, eikä siinä anneta minkäänlaisia armoja. Täytyy muistaa karistaa itseään niskasta joka välissä.

Olisiko vanhoilta legendoilta otettavissa enemmän oppia?

– Sitä minä en osaa sanoa, mutta voi olla.

"Oli hyvä ilma tulla"

Ukkolan oli vaikea sanoa suosikkiaan Vuoden urheilijaksi.

– Täällähän on niin sanotut asiantuntijat, eivätköhän se tiedä, legenda viittasi äänestyksen tehneisiin urheilutoimittajiin.

– Silloin kun yksilöurheilijat pärjäävät, on aina helpompaa sanoa, kuka se on. Nyt todennäköisesti se on joukkueurheilija.

Varsinkin jääkiekkohyökkääjä Aleksander Barkov ja jalkapallomaalivahti Lukas Hradecky ovat etukäteisarvioissa vahvoilla. Barkov kipparoi Florida Panthersin Stanley Cup -mestariksi. Hradecky puolestaan Bayer Leverkusenin Bundesliiga-mestariksi, eikä Leverkusen hävinnyt Bundesliiga-kaudella peliäkään.

Yhtenä 21 ehdokkaasta Vuoden urheilijaksi on e-urheilija Aleksi "Aleksib" Virolainen. Hän voitti ensimmäisenä suomalaisena Counter Strike 2 -pelin major-turnauksen johdettuaan joukkueensa Natus Vinceren voittoon. Virolainen saavutti myös kolme muuta kansainvälistä turnausvoittoa ja loisti joukkueensa kanssa maailmanlistan kärjessä.

Ukkola heitti Virolaisen ehdokkuuteen jäätävän kommentin.

– Oli hyvä ilma tulla.

Juha Mieto vastasi samaan kysymykseen pyöritellen.

– En ole seurannut sitä (e-urheilua) oikein paljon. Kai se tulee lajihistorian kautta muutaman vuoden päästä, jos elinaikaa annetaan, "Mietaa" virkkoi.

2:21 Video vuodelta 2023: "Julkinen spekulointiin perustuva kritiikki on vaikeinta", Aleksi "Aleksib" Virolainen kertoo.