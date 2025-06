Mikko Hyppönen ennustaa tulevaisuutta, joka on kuin tieteiselokuvasta: "Robotit sotivat keskenään"

Mikko Hyppönen on suomalaisille tuttu tietoturvaguru, jota arvostetaan myös kansainvälisesti. Kun media kirjoittaa Hyppösen näkemyksistä, ovat ne usein nettihittejä. Hän työskenteli 34 vuotta suomalaisessa tietoturvayhtiössä, mutta elokuusta alkaen saappaat suurenevat.

Mikko Hyppösen uusi työpaikka on suomalainen droonisuojausjärjestelmiä valmistava Sensofusion.

Hyppösen roolina uudessa työpaikassa on tutkimusjohtajan tehtävä.

– Tulen seuraamaan kenttää hyvin tarkkaan, myöskin seuraamaan venäläisten toimintaa hyvin tarkkaan, mikä tietenkin on tuttua tästä mun edellisestä urastani.

– Olen hyvin paljon venäläisten tekemiä kyberhyökkäyksiä, mukaan lukien valtiollisia kyberhyökkäyksiä, seurannut. Työnkuva selviää oikeasti, kun työ alkaa, Hyppönen toteaa MTV Viiden jälkeen -ohjelmassa.

Uusi työantaja on erikoistunut droonien torjuntaan. Hyppönen tunnustaa oman pohjatietonsa drooneista olleen ennen Ukrainan sodan alkamista hyvin pinnallinen.

– Tämä on minullekin ollut nopea, uusi oppimiskokemus ja oppiminen vain jatkuu. Minulla on paljon opeteltavaa, kun vaihdan uudelle alueelle.

– Se on kieltämättä aikamoinen mullistus, kun olen edellisen kerran vaihtanut työpaikkaa 19-vuotiaana. Olen tässä hieman jännittynein mielin, mutta iloisena.

"Koko sodankäynti robotisoituu"

Hyppösen mukaan Suomi on varautunut mahdolliseen droonien tuomaan uhkaan melko hyvin.

– Puolustusvoimat liikkuu aika hitaasti ja jäykästi, mutta kyllä tähän on nyt herätty. Merkit on niin selvät. On ymmärretty se, etteivät ne ole vain lentäviä drooneja.

– Ukrainassakin on jo nähty meridrooneja. Kehitteillä on jo maadrooneja. Tässä on kehityskulku, että koko sodankäynti robotisoituu, Hyppönen toteaa.

Hyppönen kertoo, että mitä parempia droonien torjuntamekanismit ovat, sitä itsenäisempiä koneista tulee.

– Varmaankin kehityksen päätepiste on, että ei ole mitään kontrollikanavaa. Ennen pitkään se on sitä, että on täysin autonomisia robotteja maalla, merellä ja ilmassa, jotka sotivat keskenään.

– Tiedän, että tämä kuulostaa vähän scifi-elokuvalta, mutta tähän suuntaan ollaan menossa, Hyppönen sanoo.