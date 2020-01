Suomen suurin luontotapahtuma Pihabongaus tuottaa tärkeää tietoa linnuston muutoksista – viikonlopun keväisin bongaus oli västäräkki

– Kun maa on sula eikä ole jäätä ja lunta, linnut löytävät ravintoa tuolta metsistä ja pelloilta ja ne eivät välttämättä löydä sinne ruokinnoille. Linnut ovat levittäytyneinä maastoon ja se vähän vaikeuttaa havainnointia, BirdLife Suomen toiminnanjohtaja Aki Arkiomaa toteaa.

Havaintoja noin 100 lajista

Nyt 15. kertaa järjestetystä pihabongauksesta on kehittynyt Suomen suurin luontotapahtuma. Osanottajia on yli 20 000, ja määrä kasvaa joka vuosi. Lintuhavainnot tuottavat tärkeää tietoa Suomen linnustossa tapahtuvista muutoksista.

– Vähentyneitä lajeja on metsätiaiset. Yksi ennen yleisistä lajeista hömötiainen on tätä nykyä erittäin uhanalainen, ja sen alamäki näkyy selvästi pihabongauksessa. Myös lapintiaisen kanta on laskenut kovasti samoin kuin muillakin metsästä riippuvaisilla lajeilla, Arkiomaa kertoo.