Suomen surkein kuski -tuomari Arttu Kilpeläinen irtisanoutui poliisin työstä

Suomen surkein kuski -tuomari Arttu Kilpeläinen kertoo irtisanoutuneensa poliisin työstä.

Poliisi Arttu Kilpeläinen kertoo irtisanoutuneensa poliisin työstään. Hän avaa irtisanoutumisensa syitä TikTok-tilillään. Taustalla oli hänen mukaansa hänen oma jaksamisensa sekä muut projektit.

– On ollut vaikeaa vääntämistä, kääntämistä ja repeämistä joka suuntaan. Olen ollut äärirajoilla jo pidemmän aikaa. Pohdin pitkään, mistä tykkään ja mistä en ja päädyin nyt tähän. Saa nähdä, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Poliisin ammatti tulee varmasti olemaan iso osa minun identiteettiä vielä pitkään, hän kertoo videolla.

Arttu Kilpeläinen nähdään Suomen surkein kuski - ohjelman tuomarina.MTV Oy / Antti Mikkola

Kilpeläinen on työskennellyt poliisina kuusi vuotta. Hän tuli tunnetuksi Pernilla Böckermanin miesystävänä. Kaksikko piti suosittua podcastia yhdessä. He erosivat vuonna 2024. Sen jälkeen Arttu Kilpeläinen on kasvattanut omaa sosiaalisen median tiliään ja aloittanut oman podcastin. Hänet nähdään myös MTV:n Suomen surkein kuski -ohjelman tuomarina. Hän kertoo tehneensä poliisin työn ohessa päihdevalistustyötä, mikä on aiheuttanut ristiriitaista vastaanottoa työpaikalla.

– Toki siellä taustalla on ollut vaikuttamassa tämä minun sivutoimilupa päihdevalistustyöhön. Siitä ei olla tykätty ja se on ollut poliisin työn kanssa ristiriidassa, että miten poliisi voi tehdä tuollaista työtä vapaa-aikanaan. Se tuli minulle yllätyksenä, koska ajattelin sen olevan viimeinen asia, mistä tuli sanomista, Kilpeläinen kertoo.