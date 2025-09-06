Osaisitko itse paremmin? Näin Suomen surkein kuski -kisaajat pärjäävät liikennemerkkien tunnistamisessa

Julkaistu 06.09.2025 16:01
Jari Peltola

Suomen surkein kuski juhlii tänä vuonna pyöreitä. Starttijaksossa testataan liikennemerkkien tuntemusta. 

Uudistunut Suomen surkein kuski -sarja palaa ruutuun 6. syyskuuta 10. tuotantokauden jlaksoin. Juhlakautta luotsaa juontaja Gogi Mavromichalis.

Uuden kauden virallisuuksista vastaa uusi tuomaristo puheenjohtajanaan selostajalegenda Matti Kyllönen. Matin rinnalla nähdään autoilun multitaituri, driftaaja-ajo-opettaja Krisse Aalto, sekä lakia ja järjestystä valvova poliisi Arttu Kilpeläinen.

Ensimmäisessä jaksossa kilpailijoita testataan liikennemerkkien tuntemuksessa. Monille surkeista kuskeista yksinkertaisimmatkin merkit tuottavat päänvaivaa.

– Mä tiedän tämän. Pitää väistää, kun tulee juna, yksi kilpailijoista toteaa tasoristeysmerkin nähtyään.

Mirjalla sen sijaan jännitys tuntuu kropassa.

– Minua sattuu ihan tänne asti, Mirja toteaa ja pitelee kainaloitaan.

– Miten se voi kainaloissa tuntua, ohjelman juontaja Gogi kyselee huvittuneena.

Kymppikaudella nähdään kahdeksan monin eri tavoin surkeaa kuskia, lehmänhermoisia apukuskeja unohtamatta. Tutustu kuskeihin täältä

Suomen surkein kuski MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla lauantaisin 6.9. alkaen klo 21. Seuraava jakso ennakkoon MTV Katsomo+ -tilauksella.

