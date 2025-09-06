Osaisitko itse paremmin? Näin Suomen surkein kuski -kisaajat pärjäävät liikennemerkkien tunnistamisessa

Suomen surkein kuski juhlii tänä vuonna pyöreitä. Starttijaksossa testataan liikennemerkkien tuntemusta.
Uudistunut Suomen surkein kuski -sarja palaa ruutuun 6. syyskuuta 10. tuotantokauden jlaksoin. Juhlakautta luotsaa juontaja Gogi Mavromichalis.
Uuden kauden virallisuuksista vastaa uusi tuomaristo puheenjohtajanaan selostajalegenda Matti Kyllönen. Matin rinnalla nähdään autoilun multitaituri, driftaaja-ajo-opettaja Krisse Aalto, sekä lakia ja järjestystä valvova poliisi Arttu Kilpeläinen.
Ensimmäisessä jaksossa kilpailijoita testataan liikennemerkkien tuntemuksessa. Monille surkeista kuskeista yksinkertaisimmatkin merkit tuottavat päänvaivaa.
– Mä tiedän tämän. Pitää väistää, kun tulee juna, yksi kilpailijoista toteaa tasoristeysmerkin nähtyään.
Mirjalla sen sijaan jännitys tuntuu kropassa.
– Minua sattuu ihan tänne asti, Mirja toteaa ja pitelee kainaloitaan.
– Miten se voi kainaloissa tuntua, ohjelman juontaja Gogi kyselee huvittuneena.
Kymppikaudella nähdään kahdeksan monin eri tavoin surkeaa kuskia, lehmänhermoisia apukuskeja unohtamatta.