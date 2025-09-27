Suomen Surkein kuski -ohjelman tuoreessa jaksossa testataan reagointikykyä.
Suomen surkein kuski -ohjelman neljännessä jaksossa testataan muun muassa kuljettajien reagointikykyä. Ensimmäisessä tehtävässä surkeimmat kuskit ohjaavat autonsa nopeat refleksit -radalle, jossa vaaditaan salamannopeita päätöksiä ja tarkkaa ajotaitoa.
Minka saapuu radalle apukuskinsa Jessen kanssa jännittynein tunnelmin. Minka kertoo pelkäävänsä sitä, että nopeassa käännöksessä auto päätyy pyörimään vain kahden renkaan varassa.
– Minua niin jänskää, Minka sanoo autoon istuutuessa.
– Onneksi täällä on tämä kauhukahva, Jesse toteaa ja ottaa tiukan otteen oven vieressä olevasta kahvasta.
– Onko? Ihanaa. Olen onnellinen sinun puolestasi, Minka rohkaisee Jesseä ja painaa kaasun pohjaan.
Miten Minka suoriutuu vauhdikkaasta tehtävästä ja pitääkö Jessen kauhukahva? Katso suoritus yllä olevalta videolta!
