Pernilla Böckerman ja ex-kulta Arttu avaavat podcastissa yksityiskohtia erostaan – näin kävi yhteiselle koiralle

Somevaikuttaja ja yrittäjä Pernilla Böckerman ja Arttu Kilpeläinen ilmoittivat erostaan viime viikolla yhteisessä podcastissaan Pernilla ja Kyttä , joka ilmestyy Podimossa. Ex-pari kertoi, ettei eroon liity mitään draamaa ja he ovat edelleen hyvissä väleissä. Böckerman ja Kilpeläinen alkoivat tehdä lopulta enemmän ja enemmän yhdessä töitä, mikä koitui suhteen kohtaloksi.

Böckerman ja Kilpeläinen kuvailevat tänään ilmestyneessä jaksossa parisuhteen muuttaneen muotoaan työ- tai ystävyyssuhteeksi ja he olivat kuin kämppiksiä.

– Mä tulen kotiin ja ihmettelen, miksi täällä kaikuu ja miksi tämä näyttää siltä, kun kotini olisi raivattu tyhjäksi. Sitten olen, että se on se televisio, se ei ole enää täällä. Siinä tuli sellainen, että nyt hän on lähtenyt. Sitten, toinen koira Bob, ei ollut toista koiraa, eikä ollut sinua. Siinä on kolme tosi isoa asiaa, Böckerman kertoo.