Harri Moisio yllättyi Jone Nikulan päätöksestä jättää Radio Rock

Petolliset-ohjelmaa tähdittävä Harri Moisio oli Jone Nikulan työkaveri vuosien ajan.

Radiojuontaja Harri Moisio paljastaa miettineensä jonkin aikaa ennen kuin päätti lähteä mukaan Nelosen Petolliset-ohjelmaan, kun kutsu kävi.

– Nyt kun olen ollut mukana ja tiedän, mitä se on, niin en ole sekuntiakaan katunut. Tämä oli hieno kokemus, Moisio tuumaa.

Petolliset on psykologinen ohjelma, joten Moisio kävi kuvausten aikana monenlaisia tuntemuksia läpi.

– Olen vähän yksinäinen susi ja elän itsellistä elämää. En ihan hirveästi ole ihmisten kanssa vapaa-ajalla tekemisissä, mutta nyt oli aivan toisentyyppinen tilanne.

– Osa porukasta oli toki tuttuja, mutta osa ihan vieraita. Siinä oli opettelemista, että millä tavalla ihmisten kanssa ylipäätään tullaan toimeen ja vielä se, että kaikkia piti epäillä ja piti käyttäytymistä seurata, niin se oli uskomaton fiilis.

Yllä olevalla videolla Moisio kertoo tunnemyrskyistään ohjelman kuvauksissa. Petolliset alkaa Nelosella 28. huhtikuuta.

Viime viikolla radiojuontaja Jone Nikula pudotti uutispommin, että lopettaa radio-ohjelmansa Radio Rockilla 18 vuoden jälkeen. Hän kertoi asiasta sosiaalisessa mediassa vasta päivän sen jälkeen, kun oli tehnyt viimeisen lähetyksensä.

Moisio oli Nikulan pitkäaikainen työkaveri.

– Jonen olen tuntenut kaikki nämä 18 vuotta ja olemme paljonkin tehneet yhdessä monen näköisiä juttuja – podcasteja ja tämän tyyppisiä juttuja varsinaisen radiotyön ulkopuolella.

– Onhan se totta kai, että eihän Jone Nikulaa voi kukaan korvata. On vain yksi Jone Nikula ja se on hän. Mutta hän teki oman ratkaisunsa ja kyllä me varmaan tietysti radioasemana tästä selvitään, sitä en epäile ollenkaan, Moisio sanoo.

Moisio myöntää, että Nikulan päätös tuli yllätyksenä.

– En sen kummemmin etukäteen tiennyt. Se oli shokki tai yllätys, mitä sanaa halutaankaan käyttää. Jokainen meistä tekee omat ratkaisunsa ja siihen on muihin tyydyttävä.