Itärajan läheisyydessä Venäjällä on yhä mahdollisia tulijoita – "Alue ei ole tyhjä, osa heistä on yhä siellä"

Osa ihmisistä on siirretty muualle sen jälkeen kun Suomen itäraja suljettiin kokonaan viime viikolla. Rajavartiolaitoksella ei ole tarkkaa tietoa, mihin heidät on siirretty, sillä yksittäisiä ihmisiä ei seurata.

Maastoraja Suomen ja Venäjän välillä eli raja-asemien välillä on kuitenkin toistaiseksi ollut rauhallinen. Toistaiseksi laittomia ylityksiä on havaittu muutama marraskuun puolivälissä Kaakkois-Suomessa.

"Lisäapu arvokasta"

Päätöksiä ensi viikolla

Valtaosa Frontexin työntekijöistä on rajavartijoita, joiden on tarkoitus valvoa maastorajaa suomalaisten rajavartijoiden johtamina. Heidän on näillä näkymin tarkoitus olla Suomessa noin kahden kuukauden ajan. Frontexilla on kuitenkin valmius auttaa myös pidempään, jos Suomi päättää pyytää apua.