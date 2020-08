Hyvä Suomi! Tutkijoiden koronaennusteessa romahdus – asiantuntija kertoo syyn äkilliseen muutokseen

MTV Uutiset kertoi elokuun puolivälissä ja uudelleen viime viikolla , miten ennuste lupasi päiväkohtaisten tartuntamäärien nousevan jopa 3 000 kappaleeseen päivässä syyskuun lopulla. Nyt luku on painunut alas ja ennuste syyskuun lopullekin on noin 10-20 tartunnan paikkeilla.

Koronamallinnusta ylläpitävä tutkijatohtori Janne Solanpää vastaa MTV Uutisille, että tarttuvuutta kuvaava r-luku on sotkenut ennustetta.

– Vaikuttaisi, että r-luku on karvan verran alle 1. Jos luku on ykkösen paikkeilla, niin malli on todella herkkä r-luvun muutokselle. Jos mennään vähän päälle yhden, tilastot kääntyvät nousuun ja jos alle, niin laskuun, hän selittää.