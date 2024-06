Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn varoittaa hallitusta EU:n tarkkailuluokasta – Purran saksia voidaan taas tarvita

– Kyllä siinä rima värisee ja sen takia on tärkeää, että hallitus budjettiriihessä paneutuu asiaan ja sikäli, kun on tarvetta ja nyt näyttää että on tarvetta, päättää lisätoimista julkisen talouden tasapainottamiseksi. Tämän vuoden ennuste on yli sen, minkä komissio hyväksyy. Rima värisee, kannattaa varmistaa, että se pysyy paikallaan, pääjohtaja Olli Rehn toteaa MTV Uutisten haastattelussa.