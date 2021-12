Suomen päävalmentaja Petteri Nykky purki rajua pettymystään – "Se on ihan yhtä tyhjän kanssa"

Kool & The Gangin Celebration ja Queenin We Are The Champions, urheilutapahtumien ikuiset ääniraidat, soivat salibandyn MM-loppuottelun tauottua Helsingin areenassa lauantai-iltana. Mutta suurimmalle osalle yli 12 500-päisestä yleisöstä juhlaviisut soivat väärälle joukkueelle, sillä Ruotsi nousi 0–2-tappiosemasta 6–4-voittoon ja katkaisi Suomen kahdet MM-kisat kestäneen valtakauden.