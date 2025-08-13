Suomelle historiallinen mestaruus – Ruotsi kaatui 24 vuoden tauon jälkeen

Suomen naisten salibandymaajoukkue on voittanut World Games -turnauksen loppuottelussa Ruotsin 3–2.
Ruotsi johti Kiinan Chengdussa pelattua finaalia toisessa erässä kahdella maalilla, mutta erän lopussa Milla Nordlund toi Suomen peliin mukaan kavennuksellaan. Kolmannessa erässä Emilia Pietilä ja Veera Kauppi käänsivät pelin Suomen eduksi salamamaaleillaan, joiden väliin mahtui vain 13 sekuntia.
Suomen finaalivoitto oli historiallinen, sillä naiset pelasivat Kiinassa ensimmäistä kertaa salibandyn World Games -turnauksessa. Mestaruus oli ensimmäinen Suomelle World Gamesissa sitten vuoden 2013, jolloin Osku Palermaa toi kultaa keilailussa ja Minna Kauppi suunnistuksessa.
Suomen edellinen arvoturnausvoitto Ruotsista on MM-kisoista vuodelta 2001.