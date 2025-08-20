Espooseen uusi liigajoukkue: "Unelma toteutui"

Naisten F-liigaan nousee uusi joukkue. Asia varmistui tiistaina, kun espoolainen Northern Stars peri O2-Jyväskylän sarjapaikan.

Salibandyliiton hallitus vahvisti Northern Starsin liigapaikan. Espoolaisseura on kertonut nousupyrkimyksistään jo aiemmin.

Jyväskyläläinen O2 tiedotti viime viikolla luopuvansa sarjapaikastaan. Northern Starsin nousun myötä naisten F-liigassa nähdään alkavallakin kaudella 12 joukkuetta.

– Northern Stars on tehnyt vuosia erinomaista työtä tyttö- ja naissalibandyn puolesta ja F-liigapaikka tuntuu tässä kohden luontevalta jatkumolta. Hienoa saada F-liigan naisten sarjan pelejä myös Espooseen ja pääkaupunkiseudulle lisää paikallispelien tunnetta, F-liigan toimitusjohtaja Kimmo Nurminen kommentoi tiedotteessa.

Northern Stars yritti liiganousua keväällä F-liigan karsinnoissa. Se ei kuitenkaan onnistunut. Yllättäen auennut sarjapaikka on seuralle unelmien täyttymys.

– Kun meiltä kysyttiin kiinnostusta pelata F-liigaa, oli päätös loppujen lopuksi aika helppo, vaikka ollaankin jo pitkällä elokuussa. Unelma toteutui ja fiilikset ovat aivan mahtavat, Northern Starsin hallituksen puheenjohtaja Jussi Syrén sanoo.

Northern Stars on perustettu vuonna 2013. Liigapaikka on sille historiallinen.