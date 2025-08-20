Espooseen uusi liigajoukkue: "Unelma toteutui"

1.04117033 (1)
Kuvituskuva.Jaakko Stenroos/All Over Press
Julkaistu 48 minuuttia sitten
Toimittajan kuva
Jere Hultin

jere.hultin@mtv.fi

@J_Hultin

Naisten F-liigaan nousee uusi joukkue. Asia varmistui tiistaina, kun espoolainen Northern Stars peri O2-Jyväskylän sarjapaikan.

Salibandyliiton hallitus vahvisti Northern Starsin liigapaikan. Espoolaisseura on kertonut nousupyrkimyksistään jo aiemmin. 

Jyväskyläläinen O2 tiedotti viime viikolla luopuvansa sarjapaikastaan. Northern Starsin nousun myötä naisten F-liigassa nähdään alkavallakin kaudella 12 joukkuetta.

Northern Stars on tehnyt vuosia erinomaista työtä tyttö- ja naissalibandyn puolesta ja F-liigapaikka tuntuu tässä kohden luontevalta jatkumolta. Hienoa saada F-liigan naisten sarjan pelejä myös Espooseen ja pääkaupunkiseudulle lisää paikallispelien tunnetta, F-liigan toimitusjohtaja Kimmo Nurminen kommentoi tiedotteessa.

Northern Stars yritti liiganousua keväällä F-liigan karsinnoissa. Se ei kuitenkaan onnistunut. Yllättäen auennut sarjapaikka on seuralle unelmien täyttymys.

– Kun meiltä kysyttiin kiinnostusta pelata F-liigaa, oli päätös loppujen lopuksi aika helppo, vaikka ollaankin jo pitkällä elokuussa. Unelma toteutui ja fiilikset ovat aivan mahtavat, Northern Starsin hallituksen puheenjohtaja Jussi Syrén sanoo.

Northern Stars on perustettu vuonna 2013. Liigapaikka on sille historiallinen. 

Lisää aiheesta:

Jyväskylässä tapahtuu: Liigajoukkue luopui sarjapaikastaanNyt ei puhuta vain Espoosta – Kiekko-Espoo perustelee isolla huolella, miksi sen on päästävä SM-liigaan: "Välttämätöntä"Salibandyliiga kertoi isosta uudistuksesta – ottaa varaustilaisuuden käyttöönRajoitusten poistuminen jättipotti suomalaisille palloiluseuroille: "Se oli dramaattinen tilanne"Teemu Ramstedt näkee Espoon junnuseurojen yhdistymisessä ison mahdollisuuden – heittää villin idean pääkaupunkiseudun SM-liigajoukkueistaJokaisesta maalista rahalahjoitus tytöille – suomalaiseen salibandyyn upea uudistus
SalibandyUrheilu

Tuoreimmat aiheesta

Salibandy