Suomen ja Tshekin MM-välierästä kehkeytyi todellinen trilleri – Petteri Nykyltä suoraa puhetta heikosta avauserästä: "Valmennuksen huonoutta"

– On myös sanottava, että kaveri oli aika hyvä. Me emme oikein uskaltaneet lähteä paineen alta, siellä oli vastassa kuuma maalivahti, ja Tshekki on fiilisjoukkue. Kun he pääsevät johtoon, he ryhtyvät taistelemaan kahta kauheammin, Nykky jatkoi.