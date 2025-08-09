Suomi voitti ensin 36–0, sitten 20–0 – nyt meni tiukille

Suomen naisten salibandymaajoukkue on edennyt lohkovoittajana välieriin monilajisissa World Games -kilpailuissa Kiinassa. Kahden murskavoiton jälkeen Suomi joutui lohkon päätöspelissään lujille, mutta voitti Tshekin 3–2.
Tshekki johti ottelua kahdella maalilla toisessa erässä, mutta Veera Kaupin, Sofia Mittentagin ja Suvi Hämäläisen maalit käänsivät ottelun suomalaisille.
Chengdussa pelattavassa turnauksessa Suomi voitti ensin Kanadan 36–0 ja sitten Singaporen 20–0. Välierät pelataan maanantaina.