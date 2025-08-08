Salibandymiehet jatkoivat World Games -hurjasteluaan – nyt oli Kanada mankelissa

Suomen miesten salibandymaajoukkue jatkoi vakuuttavaa menoaan World Games -turnauksessa voittamalla Kanadan.
Ottelu päättyi Suomen voittoon 24–1. Suomen tehokkain pelaaja oli tehot 7+3 kirjauttanut Juuso Ahola. Sami Johansson antoi hyvää taustatukea tehoin 2+5.
Suomi lähti omille teilleen jo avauserässä, joka päättyi 8–0, toinen erä meni Suomelle 7–0 ja kolmas 9–1.
Suomi on tehnyt kahteen otteluun nyt hurjat 66 maalia, kun se voitti avausottelussaan isäntämaa Kiinan peräti 42–0.
Suomen turnaus jatkuu huomenna ottelulla Tsekkiä vastaan.