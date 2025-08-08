Salibandymiehet jatkoivat World Games -hurjasteluaan – nyt oli Kanada mankelissa

CHE-00201
Suomen pelaajat juhlivat.
Julkaistu 47 minuuttia sitten
Toimittajan kuva

Joni Vainio

joni.vainio@mtv.fi

Suomen miesten salibandymaajoukkue jatkoi vakuuttavaa menoaan World Games -turnauksessa voittamalla Kanadan.

Ottelu päättyi Suomen voittoon 24–1. Suomen tehokkain pelaaja oli tehot 7+3 kirjauttanut Juuso Ahola. Sami Johansson antoi hyvää taustatukea tehoin 2+5.

Suomi lähti omille teilleen jo avauserässä, joka päättyi 8–0, toinen erä meni Suomelle 7–0 ja kolmas 9–1.

Suomi on tehnyt kahteen otteluun nyt hurjat 66 maalia, kun se voitti avausottelussaan isäntämaa Kiinan peräti 42–0.

Suomen turnaus jatkuu huomenna ottelulla Tsekkiä vastaan.

Lisää aiheesta:

Salibandynaiset murskavoittoon Kanadasta – Veera Kaupista historian tehokkain pelaajaOnko tässä mitään järkeä? Lopputulos 42–0Suomen maajoukkuetähti antoi palaa: 8+2Suomelle murskavoitto Sveitsistä20–1! Suomelle murskavoitto MM-karsinnassaOnko tässä mitään järkeä? Suomi murskasi Hollannin 32-1 – maalivahdille yksi torjunta!
SalibandyUrheilu

Tuoreimmat aiheesta

Salibandy