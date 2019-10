Suomen Osakesäästäjien koko henkilökunta irtisanoutunut tai pitkällä sairauslomalla ja johtaja sai potkut – vihjaa nyt potkujen syystä: "Olen joutunut myrskyn silmään"

Kiistää huonon henkilöstöjohtamisen

Katajamäki kiistää väitteet huonosta henkilöstöjohtamisesta. Osakesäästäjien vakituiseen henkilökuntaan on kuulunut kuusi henkilöä, joista yksi on sairaslomalla ja neljä irtisanoutunut. Katajamäki on irtisanottu.