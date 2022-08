Neljän lapsen isä Esa on yksi rikosilmoituksen Helsingin kaupungin palkkasotkusta tehneistä – ”Mulla on neljä skidii, mihin mä voin luottaa?”

Yksi palkkakaaoksen uhreista on ollut kaupungin nuoriso-ohjaaja Esa Suominen, jonka palkanmaksussa on ollut merkittäviä ongelmia.

– On tullut puolikasta palkkaa, ja sitten sitä on penätty takaisin. Noita on jouduttu korjailemaan jälkikäteen. Todella epävarmaa, pelottavaa ja ahdistavaa settiä, Suominen kommentoi MTV Uutisten haastattelussa.