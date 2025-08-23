Loviisan ydinvoimalan huollossa sattui vahinko

Fortumin Loviisan voimalaitoksella tapahtui lauantaina virhe, jonka vaikutusta ydinvoimalan vuosihuollon kestoon selvitetään.
Laitoksen kakkosyksikössä suoritettiin polttoaineen vaihtoa edeltäviä töitä, jolloin siirrettävä säätösauva irtosi polttoaineen siirtokoneen tarraimesta ja putosi polttoaineen varastoaltaassa olevan telineen päälle, energiakonserni kertoo tiedotteessaan.
Fortumin mukaan asian selvitys ja korjaavat työt on aloitettu.
Tapahtumasta ei aiheutunut vaaraa henkilö-, säteily- eikä ydinturvallisuudelle. Sähkömarkkinoita päivitetään normaalin käytännön mukaisesti.
Tapahtuman vuoksi polttoaineen käsittely kuitenkin keskeytettiin lauantaina. Yli kuukauden kestävä vuosihuolto alkoi viikko sitten, ja muiden töiden kerrottiin jatkuvan normaalisti.
Vuosihuolloissa polttoaineesta osa vaihdetaan uuteen. Lisäksi tehdään ennakkohuolto-, kunnossapito- ja tarkastustöitä.