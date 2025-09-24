Maastohiihdon MM-kilpailut Trondheimissa olivat lähellä konkurssia. Nyt seurauksena ensi vuoden nuorten MM-hiihtokisat siirtyvät Trondheimista Lillehammeriin, kertoo Aftonbladet.

Trondheimin MM-kisojen oli laskettu jäävän voitolle noin 1,3-1,8 miljoonan euron verran, mutta toisin kävi. Kisat tuottivat yli kolme miljoonaa euroa tappiota. Surkean taloudellisen tuloksen jälkeen pohdinnan alla oli, että voiko Norja järjestää ensi vuonna nuorten MM-kilpailut.

Kansainvälinen hiihtoliitto Fis on keskustellut asiasta Norjan lajiliiton kanssa ja nyt asian tiimoilta on tehty päätös. Kisat järjestetään Trondheimin sijasta Lillehammerissa.

Norjan hiihtoliiton puheenjohtajan Toe Moe Dyrhaugin mukaan Lillehammerin alueelta positiivisia taloudellisia viestejä, että kilpailut voidaan järjestää siellä.

Nuorten MM-hiihtoihin odotetaan 700 kilpailijaa 45 eri maasta. Kisat järjestetään 3.-8. maaliskuuta 2026.