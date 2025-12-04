Montreal Canadiensin Oliver Kapanen pääsi tuulettamaan NHL-kauden kahdeksatta maaliaan kotiottelussa Winnipeg Jetsiä vastaan.

Kapanen vastasi isäntien 2–2-tasoitusmaalin ottelun toisessa erässä. 22-vuotias suomalaishyökkääjä oli tarkkana maalin edessä, kun Ivan Demidov sai karvattua kiekon kulmassa ja toimitettua sen vapaana olleelle ketjukaverilleen.



Maalittoman kolmannen erän jälkeen jatkoajalle ja vielä voittolaukauskilpailuun venyneessä ottelussa voiton vei lopulta Montreal maalein 3–2.

Kapanen nousi kauden kahdeksannella osumallaan takaisin NHL:n tulokkaiden maalipörssin jaetulle kärkipaikalle. Samaan maalimäärään on yltänyt New York Islandersin Matthew Schaefer.

Kapaselle annettiin Canadiensin pukukopissa illan ykköspelaajalta seuraavalle kiertävä komea turkishattu: