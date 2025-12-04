Miro Heiskanen ja Mikko Rantanen pääsivät maistamaan maalintekoa Dallas Starsin hakiessa 3–0-vierasvoiton New Jersey Devilsin kotihallista jääkiekon NHL:ssä.



Maalittoman ensimmäisen erän jälkeen Miro Heiskanen iski luvuiksi 1–0. Avausmaalin toinen syöttöpiste kirjattiin Roope Hintzille.



Jason Robertsonin 2–0-maalissa oli niin ikään suomalaisväriä, sillä toinen syöttöpiste meni Esa Lindellin tilille. Lindell ja Heiskanen olivat syöttämässä myös ottelun viimeiseksi jäänyttä Mikko Rantasen kutia.



New Jersey Devilsin riveissä Juho Lammikko sai reilut kymmenen minuuttia peliaikaa.



Dallas pelasi ensimmäistä kertaa tällä kaudella ilman hyökkääjäänsä Tyler Seguinia, joka kärsii polven eturistisiteen repeämästä. Joukkueen päävalmentaja Glen Gulutzan on NHL.comin mukaan arvioinut, että Seguin on poissa pelistä pitkään, mahdollisesti koko loppukauden.