NHL-jääkiekkoliigan kärkijoukkueisiin lukeutuva, usean suomalaispelaajan edustama Dallas Stars menettää kokeneen hyökkääjän Tyler Seguinin, luultavasti koko loppukaudeksi.

NHL kertoi, että Tyler Seguin, 33, sai pahan polvivamman keskiviikon vastaisena yönä Suomen aikaa pelatussa New York Rangers -kohtaamisessa.

NHL-uransa Bostonissa 2010 aloittanut ja Dallasiin 2013 tullut Seguin pelasi viime kaudella vain 20 runkosarjaottelua, mutta hän ei ollut hukannut tällä kaudella yhtään ottelua ennen loukkaantumistaan. Seguin tehtaili tällä kaudella 27 ottelussa tehot 7+10.

– Emme saaneet hyviä uutisia. En ole vielä jutellut Tylerin kanssa, mutta on kerrottava kaikille, että hän on sivussa melkoisen tovin – luultavasti koko loppukauden, Dallasin valmentaja Glen Gulutzan harmitteli keskiviikkona.