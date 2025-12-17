Rasmus Ristolainen palasi NHL-kaukaloon peräti 280 päivän jälkeen, kun Philadelphia Flyers kaatoi Montreal Canadiensin 4–1-lukemin.
Käsivammasta kuntoutunut Ristolainen ei arkaillut kauden ensimmäisessä ottelussaan. 192-senttinen ja 100-kiloinen suomalaispuolustaja latasi heti painavan avojään taklauksen Juraj Slafkovskyyn avauserän puolivälissä.
Slafkovsky jäi keräilemään itseään, kun peli sai jatkua. Canadiensin Ivan Demidov ei kuitenkaan pitänyt näkemästään vaan kävi iskemässä Ristolaista poikittaisella mailalla jäähyn arvoisesti.
Philadelphia voitti pelin 4–1. Ristolainen sai peliaikaa reilut 19 minuuttia ja jäi tehotilastoissa kaksi maalia plussan puolelle.
31-vuotiaan Ristolaisen paluu kaukaloon on loistouutinen myös Leijonien kannalta, sillä mitä todennäköisemmin hänet valitaan myös Antti Pennasen helmikuun olympiajoukkueeseen.