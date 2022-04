Tavoitteena kestävämpi avaruustutkimus – Uusi suomalaissatelliitti tutkii avaruussäteilyä ja testaa plasmajarrua

Mittaustieto auttaa rakentamaan kestävämpiä satelliitteja

Plasmajarru auttaa avaruusromun vähentämisessä

– On spekuloitu sillä, että voitaisiinko kiinnittää plasmajarru sellaisen romun kylkeen, missä plasmajarrua ei vielä ole. Ehkä tulevaisuudessa voi näin tapahtua, mutta tällä hetkellä ajatus on se, että ensin pitää satelliitissa olla plasmajarru ja sitten se vasta tuo sen satelliitin alas, arvioi Palmroth.

Suomesta kehittynyt lyhyessä ajassa avaruusvalta

– Suomi on todella nopeasti kehittynyt avaruusvallaksi. Suomella on jo yli 16 satelliittia ja niiden määrä kasvaa nopeasti, iloitsee Praks.

– Muutamassa tunnissa saadaan toivottavasti se tieto, että satelliitti on lähtenyt käyntiin, se on avannut antenninsa ja lähettää omaa majakkasignaalia, toivoo Praks.

Lisää satelliitteja rakenteilla

– Foresail-2 on hyvin haasteellinen projekti. Se on satelliitti, joka on menossa säteilyvyöhykkeelle sellaisiin olosuhteisiin, missä näin pieniä satelliitteja ei ole koskaa käytetty. Meillä on paljon tutkimusaihetta siinä, miten satelliitti kestää säteilyvyöhykkeellä ja pysyy kuitenkin suhteellisen edullisena satelliittina, miettii Praks.