Avaruuden vaarat vaanivat pientä Suomi 100 -satelliittia, selviäminen on arpapeliä: "On paljon mahdollisuuksia epäonnistua"

Satelliittiprojektin vetäjä, professori Esa Kallio Aalto-yliopistosta kertoo MTV Uutisille olevansa erittäin tyytyväinen satelliitin toimintaan. Satelliitti on toimittanut maan kiertoradalta mm. revontulikuvia. Satelliitin radiomittalaitteen mittauksia puolestaan vastaanotetaan päivittäin. Tällä hetkellä on keskitytty aktiivisesti juurikin satelliitin tekemien radiomittausten analysointiin.

"Haastavinta oli päästä avaruuteen"

Perusasiat ovat olleet Kallion mukaan kuitenkin kunnossa ja satelliitti on pysynyt terveenä: sillä riittää sähkövirtaa ja sen lämpötila on pysynyt sopivissa rajoissa.

Kameran kuvanlaatu yllätti

Kallion mukaan Suomi 100 -satelliitti on ehdottomasti ylittänyt sille asetetut odotukset. – Kameran ottamat kuvat ovat olleet yllättävän laadukkaita ja olemme saaneet positiivista palautetta. Myös radiomittalaitepuoli on onnistunut hyvin ja nyt tiedoista tehdään parhaillaan julkaisuja.

Kallio toteaa, että vaikka viime aikoina projektissa on keskitytty mittausdataan, niin satelliitin kamerakin otetaan taas jossain vaiheessa käyttöön. – Olemme saaneet esimerkiksi pyyntöjä kollegolta eri maista, että voisimmeko ottaa avaruudesta käsin kuvaa heidän maistaan. Olen sanonut heille, että pidetään mielessä, Kallio toteaa. Kallion mukaan kokonaisuudessaan on ollut yllättävää, kuinka hyvin satelliitti on toiminut jo näin pitkään.

Avaruuden vaarat vaanivat pientä satelliittia

Avaruuden vaarat kuitenkin vaanivat jatkuvasti pientä satelliittia. Esimerkiksi aurinkomyrskyt ja avaruuden korkeaenergisten hiukkasten ryöpyt voivat osuessaan tuhota satelliitin tekniikan.



Kallio kuvailee, että satelliitin selviäminen avaruudessa on kuin arpapeliä.



– Joka aamu herätessäni voi olla viimeinen aamu, kun satelliitti on toiminnassa. Mutta se, että olemme saaneet kahden vuoden ajan mittauksia, niin saa olla tyytyväinen.



Suomi 100 -satelliitin lopullinen kohtalo on kuitenkin täysin selvä: Kallio kertoo, että tällä hetkellä satelliitti kiertää maapalloa 600 kilometrin korkeudella. Pikkuhiljaa satelliitin korkeus tippuu ja lopulta se saapuu ilmakehään, missä se palaa poroksi pienenä tähdenlentona.



– Tämä tapahtuu ehkä reilun kymmenen vuoden päästä. Tätä pientä tähdenlentoa ei todennäköisesti kuitenkaan tulla huomaamaan, Kallio toteaa.



Mutta tätä ennen Suomi 100 -satelliitin taipaleen varrelta tullaan kuulemaan vielä kiinnostavia uutisia. Kallio vihjaa, että Suomi 100 -satelliitti on tulossa esille paremmin myöhemmin tänä vuonna. Enempää hän ei voi kuitenkaan asiasta vielä tässä vaiheessa paljastaa.