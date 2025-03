"Niskanen on arvoitus" – Jari Isometsä linjaa asetelmat suomalaisten MM-huippumatkalle

Kerttu Niskasen päivän kunto vaikuttaa paitsi Suomen mitalitoiveisiin Trondheimin MM-kisoissa, mutta samalla ratkaistaan osallistuja parisprinttiin.

Niskanen päätti jäädä pois sunnuntain yhdistelmäkilpailusta, joten hänellä ei ole samanlaista kokemusta Trondheimin suolatuista jääladuista kuin muilla kärkinaisilla.

Falunin maailmancupin viimeiset kilpailut eivät sujuneet Kerttu Niskaselta aivan nappiin, mutta taustalla oli myös tuore paluu korkean paikan leiriltä.

– Niskanenhan on ollut tänä vuonna kovin ailahteleva. Kausi lähti tosi vaisusti liikkeelle, mutta sitten tuli sellainen hyvä hetki Davosin maailmancupin ja Tour de Skin aikaan. Sitten on tullut taas vähän huonompia hetkiä, MTV Urheilun asiantuntija Jari Isometsä toteaa.

– Mikä nyt sattuu kohdalle, niin se nähdään, hän naurahtaa.

Davosin kakkossijan perään Niskanen hiihti voiton Tour de Skin Toblachin perinteisen 15 kilometrin kisassa.

Niskanen jokerikorttina kisaan

Kerttu Niskanen on suojellut terveyttään muun muassa pitämällä maskia MM-hiihdoissa Trondheimissa.Lehtikuva

Samaan aikaan maailman kärki menee kovaa. Sen sai todeta myös Krista Pärmäkoski, joka jäi sunnuntain yhdistelmäkilpailun perinteisen osuudella 36 sekuntia kärkiletkasta. Pärmäkoski oli lopulta kisan seitsemäs.

– Kun vielä hiihdetään väliaikalähdöllä eikä yhteislähdöllä, niin siinä häviää alkumatkan peesihyötykin.

– Ebba Andersson, Frida Karlsson, Astrid Öyre Slind, Therese Johaug, ehkä myös Heidi Weng. Siinä on se kova viisikko. Siihen nostetaan ehdottomasti sitten seuraaviksi Niskanen ja Pärmäkoskikin mukaan. Hyviin sijoituksiin on mahdollisuus, mutta Niskanen on arvoitus, kun ei ole ihan viime aikoina nähty hänen tilannettaan, Isometsä listaa.

– Sitä taustaa vasten, jos hän on siinä iskussa, jossa hän parhaimmillaan on, kyllähän hänet voidaan sieltä ihan mitalitaistoon nostaa.

Samalla käydään suomalaisten välinen karsinta keskiviikon parisprinttiin.

– Jasmi Joensuu on varmistanut paikkansa parisprinttiin, ja nyt hänelle haetaan kaveria. Kertun ja Kristan välinen ero haetaan päivän kunnolla. Parempi hiihtää Joensuun kanssa.

Naisten 10 kilometrin kisa tiistaina kello 16.30 Suomen aikaa. Miehet aloittavat oman kilpailunsa kello 14.00.