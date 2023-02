Valtavat panokset MM-ladulla – yhden suomalaisnaisen suoritus läpivalaistaan tiistaina: "Anna näyttö!"

"Varman" viestikolmikon lisäksi tiistaina hiihtää Jasmi Joensuu. Viestipaikkaa himoitaan, sillä siinä Suomella on oivat mitalimahdollisuudet. Kaksi vuotta Suomen naiset ottivat MM-pronssia.

– Näkisin, että Piippo on niin paljon edellä Joensuuta tämän kauden ja MM-kisojen aikaisissa hiihdoissa, että he eivät varsinaisesti kilpaile siitä viestipaikasta tiistaina. Piippo on oman paikkansa jo ansainnut, Isometsä kommentoi.