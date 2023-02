Nämä naiset rynnivät MM-kisoista pudotetun suomalaishiihtäjän edelle – päävalmentajalta linjaus Niskasesta ja Pärmäkoskesta

– Tulokset eivät ole olleet niin hyviä. Neljä parempaa hiihtäjää löytyi perinteisen sprinttiin. Suoraan tulosten perusteella on valinta tehty, päävalmentaja Teemu Pasanen kommentoi MTV Urheilulle.

Heistä Matintalo ja Joensuu olivat ennakolta varmoja valintoja sprinttiin. Kyllösellä on tämän vuoden puolelta 11. ja 17. sija maailmancupin perinteisen sprinteistä, Kähärän valinnan puolesta puhuu muun muassa hiljattain saavutettu nuorten MM-kulta .

Kolmissa edellisissä MM-kisoissa hiihtänyt Lylynperä löi Kyllösen ja Kähärän SM-sprintissä reilut kaksi viikkoa sitten . Hiihtoliitolla on kuitenkin tiettyjä painotuksia eri kisoihin MM-valintoja silmällä pitäen.

Anttola mielenkiintoinen tulokas

Kun Suomen naishiihtäjille on tarjolla urakoitavaa Planicassa, kymmenen mieshiihtäjän ryhmässä on mukana myös spesialisteja.

– Saamme neljä hiihtäjää jokaiselle matkalle. Miehissä on ihan puhtaita sprinttereitä, jotka hiihtävät pelkästään sen. Ja myös normaalimatkoilla on erikoismiehiä. Sen takia joukkue on isompi, Pasanen perustelee.