Hälyttävä tieto Venäjästä kyseenalaistaa KOK:n ja Wadan tulkinnan – olympiamitalistien testaaminen laiminlyöty täysin

Kansainvälinen olympiakomitea on junailemassa Venäjää takaisin urheilun kilpakentille siitä huolimatta, että maan hyökkäyssota Ukrainan maaperällä jatkuu edelleen. Maa on tällä hetkellä suljettu suurimmasta osasta merkittävistä kansainvälisistä lajiliitoista, mutta merkkejä porttien avaamisesta on ilmassa.