Järisyttävä lukema skandaali-Norjasta julki – "Sydäntäsärkevää"

Norjan mäkihyppymaajoukkue on saanut enemmän diskauksia kuin mikään muu maa viimeisen kymmenen vuoden aikana, paljastaa VG. Lukema on 50 prosenttia suurempi kuin listalla kolmanneksi olevalla Itävallalla.

Trondheimin MM-kisojen loppusuoralla paljastunut hyppypukuskandaali on ravistellut Norjan mäkihyppyä pitkin viikkoa.

Torstaina kilpailukieltoon asetettujen hyppääjien määrä kasvoi viiteen, kun Robin Pedersen, Kristoffer Eriksen Sundal ja Robert Johansson asetettiin väliaikaiseen pannaan Marius Lindvikin ja Johann Andre Forfangin lisäksi.

– Se on sydäntäsärkevää. On sydäntäsärkevää, kun jotain tällaista tapahtuu, sanoi entinen maailmanmestari Per Bergerud, joka on ollut 50 vuotta mukana norjalaisessa mäkihypyssä.

VG kertoo, että Forfang on suljettu pois kilpailusta neljä kertaa viimeisen 10 vuoden aikana. Olympia- ja MM-kultaa urallaan voittanut Lindvik on puolestaan diskattu myös viidesti maailmancupin kilpailuissa.

40 hylkäystä 10 vuoteen

Kaikkiaan Norjan mäkihyppääjille on tullut viimeisen kymmenen vuoden aikana enemmän hylkäyksiä kuin millekään muulle maalle.

Viimeisen kymmenen vuoden aikana kolmanneksi eniten hylkäyksiä on tullut Itävallalle ja Yhdysvalloille, 26 kummallekin.

Slovenia on tilastossa toisena (32) ja Norja selvänä ykkösenä 40 hylkäyksellä. Norjan lukema on täten 50 prosenttia isompi lukema kuin Itävallalla. Saksan hyppääjiä on esimerkiksi hylätty vain yhdeksän kertaa.

Norjalla on vyöllään myös eniten hylkäyksiä kuluvan kauden ajalta (6). Slovenialla on viisi, Puolalla kolme, mutta esimerkiksi Itävallasta ei ole toistaiseksi hylätty ketään.

Naisten puolella norjalaisia on hylätty myös neljä kertaa tällä kaudella.

– Nämä luvut osoittavat, että kolme maata erottuu edukseen halukkuudellaan kulkea sääntöjen rajamailla. Norja on edelläkävijä, sanoo VG:n haastattelema Bertil Pålsrud, joka johti Fisin varustekomiteaa yli 20 vuotta.

– Tarkoitus on aina pysyä rajan sisäpuolella, mutta kun on aivan rajaa vasten, riski jäädä ulkopuolelle on suurempi.