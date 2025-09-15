Mitali MM-kisoista, niin olympialaisiin ei edes tarvitse karsia, Suomen miesten koripallomaajoukkueen tähtipelaaja Mikael Jantunen tuumii.

Erinomaisen EM-turnauksen pelannut Mikael Jantunen sanoo, että tapa, jolla kisat Riiassa päättyivät, oli pettymys ja harmittaa. Susijengi taipui pronssiottelussa täpärästi Kreikalle 89–92.

Kreikka johti pronssimatsia alusta loppuun, mutta Suomi kampesi lopussa taistelemaan toden teolla voitosta. Elias Valtonen nosti kahdella vapaaheitollaan Susijengin jo pisteen päähän. Kolmas osui renkaaseen, josta Mikael Jantunen ei saanut hyökkäyslevypallosta pussitettua koria. Kreikan jättiläinen Giannis Antetokounmpo laittoi viime sekunneilla kaksi vapaaheittoa sisään.

– Meillä ehkä kestää vähän aikaa ennen kuin itse ymmärrämme, mitä me saavutimme. Ei tullut mitalia kotiin viemiseksi, mutta silti, hieno saavutus. Koko kesä ollaan tunnettu kannustus ja tuki, mitä faneilta olemme saaneet, Jantunen pui.

Tähtipelaaja ilahtui myös siitä, että joukkuetta oltiin runsain joukoin maanantaina Helsinki-Vantaan lentoasemalla vastassa.

– Kyllähän se lämmittää ja tulee ehkä sellainen tunne, että eilen harmitti, mutta kyllä me silti teimme jotain erityistä joukkueen kanssa.

Jokusella sanalla sanoen: suomalainen susilauma ulvoo ylväästi.

– Jos tämä ei anna lisää motivaatiota ja energiaa suomalaiselle koripallolle, niin en tiedä, mikä. Lähellä käytiin ja todistettiin, että voidaan hakea se mitali sieltä. Voidaan haastaa ihan kenet vaan maailmassa. Onhan se hieno tunne ja luo hyvää motivaatiota.

Olympialaisiin?

Mikael Jantunen esiintyi edukseen EM-turnauksessa.IMAGO/IPA Sport/ All Over Press

Yliampuvaa ei ole nostaa pöydälle jopa Los Angelesin olympialaisia 2028. Jantunenkin pitää olympiapaikkaa saavutettavissa myös EM-turnauksen otteiden perusteella.

– Tässä on eka MM-kisat (Qatarissa 2027). Menee hetki kerrallaan, mutta emme olleet viime kesänä kaukana olympiapaikasta. Todistimme tänä kesänä, miten pystymme kilpailemaan. Kaikki saivat lisää kokemusta ja oppeja.

– Onhan se tavoite, että pääsisi pelaamaan siellä (olympialaisissa). Olisi se ihan uskomaton saavutus. Haetaan mitali MM-kisoista, niin sitten ei tarvitse edes karsia olympialaisiin, Jantunen löi löylyä.

Turkkilaista Fenerbahcea seurajoukkuetasolla edustava peluri palasi kuitenkin siihen, että kannattaa jatkaa päivä kerrallaan eteenpäin menemistä. Myös MM-karsinnat ovat vielä edessä.

