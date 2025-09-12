Pitkäaikainen maajoukkuepassari Eemi Tervaportti joutui miettimään kahdesti, kun Suomen päävalmentaja Olli Kunnari otti häneen alkuvuodesta yhteyttä.

Tervaportti tuli syksyllä 2023 pelattujen MM-kisojen jälkeen ajatukseen, että maajoukkuepelit olivat hänen osaltaan todennäköisesti tässä.

Hän sai kuitenkin olla rauhassa vain reilun vuoden, kunnes uudeksi päävalmentajaksi valittu Olli Kunnari nosti esiin mahdollisuuden palata maajoukkueeseen.

– Tämän vuoden alusta ruvettiin keskustelemaan. Olli soitti ja kyseli, että olenko minä halukas tulemaan ja mikä mieli minulla oli sillä hetkellä, Tervaportti sanoo MTV Urheilun haastattelussa.

Kysymykseen ei ollut aivan helppo vastata. Maajoukkuekesään lähteminen on perheelliselle lentopalloilijalle aina mietinnän paikka, mutta Tervaportilla taustalla kummitteli myös lokakuussa 2024 todettu ykköstyypin diabetes.

– Sen kanssa on mennyt opetellessa ja ehkä sitä kautta on selittynyt paljon erilaisia oloja ja asioita, miltä on tuntunut viime vuosina.

– Nyt on ollut hienoa päästä treenaamaan taas sillä tavalla, että on ollut virtaa ja on jaksanut treenata, 36-vuotias Tervaportti kertoo.

Ajatus Veljesten matkaan liittymisestä ei lopulta tuntunut mahdottomalta ajatukselta. Ensi kaudella Turkissa Gebze Belediyesiä edustava Tervaportti jätti kuitenkin kesän menestyksekkään Kultaisen liigan väliin ja tuli suoraan mukaan MM-leiritykseen.

– Ehkä se kevään aikana kypsyi, että vielä olisi virtaa. Jos vain minusta täällä vielä apua on, niin ilman muuta. Kentän ulkopuolella ja kentällä, niin olen kyllä käytettävissä, Tervaportti sanoo.

Maajoukkueeseen ei tulla istumaan penkille

Pitkällä urallaan muun muassa Ranskassa, Kreikassa, Puolassa ja Turkissa pelannut Tervaportti pudotti paluullaan 24-vuotiaan Santeri Välimaan MM-ryhmästä, mutta kisajoukkueeseen hän liittyy lähtökohtaisesti Saksassa Berliiniä edustavan Fedor Ivanovin kakkosmieheksi.

Kahdesta voittoon päättyneestä maaottelussa Tshekkiä vastaan Ivanov aloitti ensimmäisen ja Tervaportti toisen.

– Kyllä se on tässä vuosien mittaan muuttunut, ettei nähdä toista passaria enää kilpatoverina, Tervaportti tiivistää.

– Totta kai kaikki haluavat pelata maajoukkueessa. Ei kukaan tänne varmaan istumaan penkille tule. Tässä on 14 pelaajaa, jotka hakevat yhteistä tavoitetta. Onko se minä tai Fedor, joka pelaa, niin toinen koettaa parhaansa mukaan auttaa. Yksi pari silmiä lisää auttaa näkemään kentän laidalta sellaisia asioita, joita ei kentältä näe.

Suomi pelaa tulevana viikonloppuna Filippiineillä käynnistyvissä MM-kisoissa samassa alkulohkossa Argentiinan, Ranskan ja Etelä-Korean kanssa. Lohkon kaksi parasta jatkavat 16 joukkueen pudotuspeleihin.

Suomi kohtaa avausottelussaan Argentiinan sunnuntaina Suomen aikaa klo 5.30 alkaen.